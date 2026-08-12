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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya bir adım daha yaklaştı. Gornik Zabrze ve Sturm Graz engelini geçen sarı-lacivertliler bir sonraki rakibini bekliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi Fransa ekibi Lyon oldu. İlk maç 18 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelenin saati henüz netleşmedi.

Sarı Kanarya 25 Ağustos Salı günü ise Lyon deplasmanına gidecek.