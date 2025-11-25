Fenerbahçe taraftarı kampanya başlattı! Fiyatı 24 saatte yüzde 481 arttı

Dün ilk kez dunya.com.tr'nin duyurduğu "Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı" başlıklı haber spor camiasında gündeme oturdu.

Arthill Müzecilik tarafından "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912)" başlığıyla satışa sunulan 10 santimlik bronz objenin neden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün müzesinde olmadığını soran taraftarlar kulübe ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a çağrıda bulundu.

Bazı otoriteler ve araştırmacılar bunun bir "kupa" olmadığını, o dönemki Fenerbahçe Başkanı Arif Emirzade Bey'e verilen "şampiyonluk kupası hatırası" olduğunu dile getirdi.

Müzayede şirketi objenin ilan başlığını "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912) Arif Emirzade Bey Hatırası" olarak revize etti.

Haber yayınlanmadan önce her biri 37 pey sonrası 2 bin 750 dolara ulaşan objenin fiyatı haberinin yayınlanmasının ardından geçen 24 saat içinde yüzde 481'lik artış sonrası 16 bin dolara ulaştı; pey sayısı da 60'a yükseldi.

"Fenerbahçe alsın, müzeye koysun"

Çok sayıda taraftar Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahip olan bu objenin kulüp tarafından satın alınıp müzeye konulmasını istiyor.

Objeye pey verme süresi 7 Aralık saat 15.02'de sona erecek. Verilen son fiyat üzerinden düzenlenen açık artırma sonrası bu nadir parça yeni sahibini bulacak.

Açık artırmayı kazanan kişi, satış fiyatının üzerine yüzde 15 komisyon ve yüzde 20 KDV ödeyecek.

* 25 Kasım saat 16.30 itibariyle fiyat 20 bin dolar, pey sayısı da 64 oldu. (Pey miktarı 2 bin 500 dolar)