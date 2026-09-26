Fenerbahçe transfer yasağının nedenini açıkladı

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Fenerbahçe, FIFA tarafından kulübe uygulanan üç dönemlik transfer yasağına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, yasağın geçici olduğunu ve Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesinden kaynaklandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda kadroya katılan En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli taksidin zamanında ödenmediği belirtildi.

Geciken taksit ödendi

Fenerbahçe, söz konusu ödemenin yapılmaması üzerine ilgili kulübün FIFA'ya başvurduğunu, mevcut yönetimin göreve gelmesinin ardından geciken taksidin ödendiğini açıkladı.

Ancak karşı kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesini talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu ödeme için FIFA'nın kararını beklediği ifade edildi.

Ödeme pazartesi yapılacak

FIFA'nın kararının ardından hükmedilen ödemenin ilk mesai günü olan pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyuran Fenerbahçe, bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer yasağının kaldırılacağını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mali tablo genel kurulda açıklanacak

Fenerbahçe ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali tablo ve yükümlülüklerin 27 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.