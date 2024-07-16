Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'de futbolcular Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık kontollerinden geçtiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.