Fenerbahçe’de uzun zamandır pek çok kez gündeme gelen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör José Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe’den Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Yönetim ile arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu

Portekizli teknik adam, sezon başında büyük umutlarla göreve getirilmişti. Başta Şampiyonlar Ligi'nden elenmek olmak üzere alınan sonuçların beklentilerin altında kalması ve yönetimle yaşadığı gerginlik sonrası yolları ayırma kararının alındığı düşünülüyor.

Pek çok kez ayrılığı gündeme gelmişti

Mourinho'nun geçtiğimiz sezon sonunda da pek çok kez ayrılık iddiaları gündeme gelmiş ancak yüksek tazminat bedelleri nedeniyle Fenerbahçe'nin usta teknik adam ile yolları ayırmakta zorlandığı ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe bedeli ne olacak? (Mourinho ne kadar tazminat alacak?)

Futbol camiasında aldığı kupaların yanı sıra son yıllarda tazminatları ile gündeme gelen Mourinho'nun Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacağı henüz net değil.

Ancak Mourinho ve kendisiyle birlikte gönderilecek yardımcılarına ödenecek tazminat tutarının 10 milyon Euro ve üzeri bir rakam olması muhtemel...

Mourinho gitti, peki yerine kim gelecek?

2023-24 sezonunda takımın başında olan İsmail Kartal edinilen bilgilere göre Mourinho'nun yerine gelecek olan isimlerden en çok öne çıkan kişi oldu.

Daha önce Kartal'ın göreve gelmesinde etkili olan isimlerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kartal'ı yeniden göreve getirmesi yönünde tavsiyelerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre kararın alındığı Yönetim Kurulu'ndaki büyük çoğunluk birden fazla aday üzerinden yapılacak bir oylama ile yeni teknik direktörün belirlenmesini istedi.