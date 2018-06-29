Fenerbahçe'den sermaye artırımı
Fenerbahçe'nin çıkarılmış sermayesi bedelli olarak yüzde 250 artışla 98,98 milyon liraya çıkarılacak.
Ali Koç başkanlığında toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yüzde 250 bedelli sermaye artırım kararı aldı. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin sermayesi yüzde 250 bedelli artırımla 70,7 milyon lira yükseltilerek 98,98 milyon liraya çıkacak. Sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı 5 liradan kullandırılacak.
KAP'a yapılan açıklamada, bedelli sermaye artırımına şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliği amacıyla karar verildiği belirtildi. Fenerbahçe, bedelli sermaye artırımı sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuracak.
Bu arada sermaye artırım kararı nedeniyle Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 35,94 liraya kadar çıkan FENER hisseleri 31.78 liraya kadar geriledi.
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