Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, grupta Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, Steaua Bükreş, Stuttgart ve Brann ile mücadele edecek.

Final İstanbul'da oynanacak

Fenerbahçe, Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak. UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.