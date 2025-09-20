Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunun ilk oturumu Chobani Stadyumu’nda başladı.

İki gün sürecek kongrenin ikinci oturumu yarın eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Vodina borç rakamını açıkladı

Kongrede konuşan Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı. Vodina, kulübün toplam borcunun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti.

Seçim yarın yapılacak

Genel kurulun ikinci gününde, 21 Eylül Pazar günü, başkanlık seçimi için oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Oy verme 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak, sandıkların açılmasının ardından kazanan aday kulübün yeni başkanı olacak.