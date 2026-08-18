Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etmek için sahaya çıkarken karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak.
Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda