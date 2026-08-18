Süper Lig'den 13 takım, PFDK'ye sevk edildi

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor disipline gönderildi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi", Çorum FK formasını giyen Alexandros Kyziridis ise kırmızı kart gördüğü Galatasaray maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den SMS Grup Sarıyer, Manisa FK, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, Ekenler Beton Sivasspor ve Mardin 1969'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan 1. Lig'de geride kalan haftada kırmızı kart gören Vanspor FK'li Ozan Can Kökçü, Alagöz Holding Iğdır FK'li Alperen Selvi ile Ekenler Beton Sivassporlu Murat Paluli, "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.