Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano'da hangi oyuncular var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu. Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı. İşte FC Lugano hakkında merak edilenler...

Lugano hangi ülkenin takımı? Kaç şampiyonluğu bulunuyor?

1908 yılında kurulan FC Lugano, İsviçre Süper Ligi’nde sonuncusu 1949'da olmak üzere üç, İsviçre Kupası'ndaysa sonuncusu 2022'de olmak üzere dört şampiyonluğu bulunuyor.

FC Lugano, 2014-2015 sezonunda İsviçre Birinci Ligini ilk sırada tamamladı ve yeniden İsviçre Süper Ligi’ne yükseldi.

12 takımın bulunduğu ve her takımın birbirleriyle üçer kez karşılaştığı 2023-2024 normal sezonunu Young Boys'un 6 puan gerisinde ikinci bitiren FC Lugano, Şampiyonluk Grubu’nda 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. FC Lugano bu sonuçlarla Şampiyonluk Grubunu Young Boys'un 12 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

İsviçre Kupası Finali’nde normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta Servette FC'ya penaltılarla 9-8 kaybeden FC Lugano, Avrupa Kupaları’ndaki macerasına UEFA Avrupa Ligi Play-off turundan başladı.

Belçika'nın Union St. Gilliose takımına elenen FC Lugano, Club Brugge, Bodo Glimt ve Beşiktaş'la bulunduğu UEFA Konferans Ligi grubunu son sırada noktaladı ve Avrupa Kupaları’na veda etti.

FC Lugano'nun teknik direktörü kim?

Teknik direktörlüğünü Eylül 2021'den bu yana Mattia Croci-Torti'nin yaptığı FC Lugano, geçen sezon Avrupa Kupaları’ndaki grup maçlarını Zürih'teki 24 bin kişilik Letzigrund stadında oynadı.

FC Lugano'da sezonu 49 maçta 21 golle noktalayan forvet oyuncusu Slovenyalı Zan Celar, 43 maçta 8 gol atıp 15 de asist yapan Renato Steffen ise İsviçre Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları’nda FC Lugano ile daha önce hiç karşılaşmadı. Sarı lacivertliler, İsviçre takımlarından Grasshoppers, Sion ve Young Boys'la daha önce birer kez eşleşmiş, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

İşte Lugano’nun oyuncuları...

Takımın kadro değeri en yüksek oyuncusu ise 25 yaşındaki forvet oyuncusu Zan Celar oldu. Lugano takımında Albian Hajdiari, Lukas Mai, Ayman El Wafi, Leonid Srdic, Matim Marques gibi oyuncular bulunuyor.

Bu sezon takımda en çok gol katısı veren oyuncu Zan Celar olurken 14 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

En çok asist katkısı yapan oyuncu Renato Steffen olurken 13 asist ve 6 gol katkısı verdi.

Hücum hattında Zan Celar, Vladi, Przybylko, Babic, D’Agostino gibi oyuncular bulunan Lugano’nun orta sahasında ise Gimignani, Bottani gibi isimler yer alıyor.