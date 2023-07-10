Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe bugün resmi sitesinden yazılı açıklama yaparak Alexander Djiku’yu takıma transfer ettiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerin açıklamasına göre Alexander Djiku’yla 3 + 1 yıllığına sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza törenine yönetici Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da katıldı.

Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında?

Fransız asıllı Ganalı Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994'te Fransa'nın Montpellier kentinde doğdu.

28 yaşındaki Djiku, Fenerbahçe'ye gelmeden Fransa Lig 1'de Strasbourg takımında top koşturuyordu.

Alexander Djiku'nun kariyeri

Futbola Bastia takımının altyapısında başlayan futbolcu, 2014'te A Takım'a yükseldi. Daha sonra ise Caen'e transfer oldu.

Djiku, Caen'den Strasbourg'a 2019'da 4,5 milyon avroya transfer oldu. Bu takımda yaklaşık 4 yıl oynadı.

Djiku, Ligue 1'de 221 maça çıktı, toplamda 18 bin 813 dakika süre aldı. Ayrıca beş gol, üç de asist kaydetti.

Fransa Kupası'nda ise 13 maçta 1.139 dakika oynadı, bir de gol attı.

Alexander Djiku'nun bonservisi ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre Ganalı stoperin güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon avro. Ancak Fenerbahçe bu transfer için herhangi bir para ödemedi.