FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı cezası verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, 1. Lig’de zor bir sezon geçirirken teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmıştı.
FIFA, Trendyol 1. Lig temsilcisi Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sivasspor’un üç transfer döneminde yeni oyuncu kaydı yapamayacağı belirtildi.
Cezanın gerekçesine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, kulübün karara karşı itiraz hakkı bulunuyor.
Ligde geride kalan 11 haftada 14 puan toplayan Sivasspor, 11. sırada yer alıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ