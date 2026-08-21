Galatasaray, Aleksey Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, genç futbolcunun kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 15’lik bölümü de Rus kulübüne verilecek.

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov’a, her bir sezon için net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.