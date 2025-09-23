Galatasaray Başkanı Özbek’ten Saran’a ilk mesaj: Rekabet sahada kalsın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna seçilen Sadettin Saran’ı arayarak tebrik etti.

Kadın voleybol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Fenerbahçe’de yaşanan yönetim değişikliğine değindi.

Özbek, "Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız, rekabetin sadece sahada kalması. Geçmiş dönemde sportif faaliyetler dışında tansiyonu yüksek bir ilişki yaşandı. Bu şekilde devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Sporun birleştirici gücü ön planda olmalı. Yeni yönetimi aradım ve tebrik ettim. Bundan sonra futbol ailesinin tüm paydaşlarının, daha güzel bir futbol için hareket edeceğine inanıyorum” dedi.