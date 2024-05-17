Galatasaray - Fenerbahçe derbisine günler kaldı... Maçın düğümü '15 dakika'da çözülecek

Ligde 36 maçta 89 kez fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, en çok golü karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kaydetti. 76 ile 90. dakikalar arasında 22 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, 16 ile 30. dakikalar arasında ise 9 golle en verimsiz dönemine imza attı. Sezonun ilk yarısında son 15 dakikalık periyotta 7 gol bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe gol dağılımı eşit

Galatasaray gibi Fenerbahçe de en çok gol attığı bölümü karşılaşmaların son 15 dakikalık zaman diliminde elde etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde kaydettiği 92 golün 21'ini son bölümlerde filelere yollamayı başardı. Sarı-lacivertli ekip ligin ilk yarısında son 15 dakikalık bölümde 10 gol bulurken, ikinci yarıda bu periyota 11 kez tabelayı değiştirdi.

Fenerbahçe'nin de ezeli rakibi gibi maçlardaki en verimsiz olduğu zaman dilimi 16 ile 30. dakikalar arası oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu bölümde Galatasaray gibi 9 kez gol atmayı başardı.

Her iki takım da maçların son bölümünü iyi oynuyor

Lider Galatasaray, maçların son 15 dakikalık periyodunda attığı 22 golle en verimli dönemini geçirirken, ilk yarıların sonlarında da gol anlamında iyi bir istatistik ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaların 31 ile 45. dakikalarını kapsayan bölümde 19 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray maçların 1 ile 15. dakikaları arasında 12 gol, 46 ile 60. dakikaları arasında 10 gol, 61 ile 75. dakikalar arasındaki bölümde ise 17 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe de Galatasaray'a benzer bir istatistik ortaya koydu. En çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında kaydeden sarı-lacivertli ekip, ilk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de 20 kez fileleri havalandırdı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1 ile 15. dakikalar arasında 13 gol, 46 ile 60. dakikalar arasında 15 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında ise 14 gol sevinci yaşamayı başardı.

Galatasaray, ilk 15 dakikada sadece 1 gol yedi

Ligde geride kalan 36 maçta kalesinde 24 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde ise rakip forvetlere yalnızca 1 kez gol izni verdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında 14. dakikada Rivas'ın golüyle 1-0 geriye düşerken, karşılaşmayı da 2-1 mağlup tamamlamıştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol yediği tek maçtan puansız ayrılırken, bu sezonki tek yenilgisini de bu maçta yaşadı. Galatasaray'ın en çok gol yediği bölüm ise ikinci yarıların başları oldu.

Maçların 46 ile 60. dakikalarını kapsayan 15 dakikalık periyotta kalesinde 8 gol gören Galatasaray, bu gollerin 5'ini ligin ilk devresinde, 3'ünü ise ikinci devredeki maçlarda kalesinde gördü.

Sezonun ilk yarısında maçların son 15 dakikalık bölümünde yalnızca 1 gol yiyen Okan Buruk'un ekibi, sezonun ikinci devresinde ise bu bölümde meşin yuvarlağı filelerinden 4 kez çıkardı.

Galatasaray, bu sezon maçların 16 ile 30. dakikaları arasında 2 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 5 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında da 3 gol yedi.

Fenerbahçe deplasman maçlarında ilk bölümde kalesini kapatıyor

Ligde 36 maçta rakip forvetlere 31 kez gol izni veren Fenerbahçe, karşılaşmaların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde 3 gol gördü. Sarı-lacivertli ekibin en az gol yediği bu periyotta rakipler bu golleri, Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu maçlarda kaydetti.

Sarı-lacivertli takım 11. haftada sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olurken, 10. dakikada geriye düşmüştü. Ligin 23. haftasında MKE Ankaragücü önünde 13. dakikada sahasında 1-0 yenik duruma düşen İsmail Kartal'ın ekibi, 90 dakika sonunda 2-1 kazanarak 3 puana uzanmıştı. 25. haftada iç sahada Corendon Alanyaspor karşısında 12. dakikada 1-0 mağlup duruma düşen sarı-lacivertli takım, bu maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sahasında oynadığı 3 maçta ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde gol gören Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise bu periyotlarda rakiplerine gol şansı vermedi. Sarı-lacivertlilerin kalesinde en çok gol gördüğü dakikalar ise ikinci yarıların ilk bölümü oldu. Fenerbahçe ligde yediği 31 golün 7'sini karşılaşmaların 46 ile 60. dakikaları arasında kalesinde gördü.

İsmail Kartal'ın ekibinin yediği gollerin dağılımına bakıldığında, maçların 16 ile 30. dakikaları arasında 4 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 6 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında 5 gol, 76 ile 90. dakikalar arasında ise 6 gol yediği görüldü.