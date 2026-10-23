Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - GB maç tarihi ve saati...

Süper Lig'de dev derbi... Sadece Türk futbolseverler değil dünya da bu maçı takip edecek. Heyecan her geçen gün artarken mücadele bilgilerini öğrenmek isteyenler "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

408. randevu

İki takım arasında bugüne kadar 407 maç oynandı.Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet alırken 129 mücadele berabere bitti.