Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları için heyecanlı bekleyiş. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk galibiyetini almak isterken taraftar da mücadele bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray yenilgi alırken Fenerbahçe ise beraberlik aldı. Temsilcilerimiz ikinci mücadelelerinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Sıkça gelen soru ise "Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?
Galatasaray 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak?
Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman?
Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Bu müsabaka da TRT 1'den naklen ekrana gelecek.