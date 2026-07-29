Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Villareal - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, Süper Lig öncesi son hazırlık maçını Villareal ile oynayacak. Taraftar mücadelenin tarihini ve saatini araştırıyor. İşte "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusunun cevabı...
Galatasaray, yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçına çıktı. Aslan 1 galibiyet 2 mağlubiyet alırken son hazırlık maçına Villareal karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler mücadeleyi iple çekerken "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Villareal - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın Villereal ile oynayacağı 4. hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin S Sport'tan canlı yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını dün Avusturya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Aslan, bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.