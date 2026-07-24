Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Monza - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçlarına çıkarken Galatasaray 2. hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Aslan, ikinci maçından da galip ayrılmak isterken bugün yoğun şekilde gelen soru "Monza - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray'ın Monza ile oynayacağı hazırlık maçı 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Aslan hazırlık maçı programı

24 Temmuz Cuma, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi, (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)