Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı mart ayında başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi kura töreni sonrası Liverpool oldu. İlk maçın ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Liverpool maçının net tarihi belli olmadı. Takvim UEFA tarafından açıklanacak. ilk maçlar 10-11 Mart'ta ikinci maçlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

Her iki müsabaka da TRT 1'den canı yayınlanacak.