Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, yarın mı? GS Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Play-off'lara kalmak istemeyen Aslan, bu maçı kazanarak ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bilgileri...

Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Gabriel Sara ile Arda Ünyay bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için Atletico Madrid karşısında sahada olmayacak.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo’nun durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netleşecek.

İki isim kart sınırında

Galatasaray’da Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Atletico Madrid maçında kart görmeleri halinde, 8. haftada Manchester City ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Osimhen 39 gün sonra sahaya dönüyor

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, 39 gün aranın ardından Atletico Madrid maçıyla yeniden takıma katılıyor. Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor karşısında görev alan Nijeryalı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray’ın oynadığı 6 resmi maçta forma giyememişti.

Nijerya Milli Takımı’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından İstanbul’a dönen Osimhen, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır.