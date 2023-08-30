Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı; 25 milyon avroyu kasasına koydu

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı. Galatasaray maçı 2-1 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Galatasaray, Molde'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.

Sarı kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

18 maçta 1 mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.