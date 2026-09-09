Sporting-Galtasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaştı. Mücadelen ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting’e 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Jakobs’un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez’in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira’nın vuruşunda Inacio’ya da çarpan meşin yuvarlak Silva’nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Zalazar’ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo’nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada ceza yayından Barış Alper’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane’nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Doumbia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Suarez, Jakobs’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada beyaz noktanın başına geçen Suarez’in şutunda top ağlara gitti. 2-1
60. dakikada Luis Suarez’in ceza yayından yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Zalazar’ın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 3-1
71. dakikada ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Altimira’nın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Sara’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Silva topu güçlükle çeldi.