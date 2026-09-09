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Galatasaray Sporting Lizbon maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Maçın ilk 11'ileri belli oldu.

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Galatasaray Sporting Lizbon maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler arenasındaki ilk sınavında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Maçın ilk 11'leri şöyle:

İlk 11'ler

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Gonçalo Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

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