Galatasaray şampiyonluğu şölen havasında kutlayacak

15 Mayıs 2018

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk heyecanını dışarıya yansıtmamaya çalıştığını belirten Cengiz, "Başkanlığa geldiğimden bu yana çok farklı bir moddayım. İçimde fırtınalar kopuyor ama dışarı yansıtmamak durumundayım. Galatasaray'ın bir yürüyüşü var. Bu, diğer tüm takımlara saygı duyarak yaptığı bir yürüyüş. Heyecanımı bir şekilde yanlış ifade edersem bu rakiplerimize saygısızlık olur. Takımın genel konsantrasyonu açısından da pek yararlı olmaz diye düşünüyorum. Ne mutlu ki son haftaya, mutlu bir yürüyüşe gitmek bana nasip oldu." diye konuştu.

"Göztepe'yi suçlayamayız"

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacakları ve puan almaları durumunda şampiyonluğa ulaşacakları Göztepe maçının, Bornova Stadı'nda yapılacak olmasından dolayı Göztepe'nin suçlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Stat seçme hakkının ev sahibi takıma ait olduğunu hatırlatan ve Göztepe'ye saygı duymaları gerektiğini ifade eden Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Atatürk Stadı'nın uzun zamandır kullanılmadığı, depreme dayanıklı olmadığı ve Passolig turnikelerinin bulunmadığı yönünde bilgiler aldık. Passolig konusu halledilirdi, bu problem değildi. Depreme dayanıklılığı da test edilir belli bir güvenlikle yapılabilirdi. Galatasaray seyircisi her yerde var ama en azından İzmir kenti, oradaki futbolseverler çok daha geniş katılımla bu final gibi ligin taçlandırılmış son maçını takip edebilirdi. Gönül isterdi ki maç Atatürk Stadı'nda oynansın. Biz rakibin dediğine saygı duymak zorundayız. Stat seçme hakkı ev sahibi takımda. Göztepe'yi bu nedenle suçlayamayız. Bu teklif bizden değil, Göztepe'den gelmeli."

"Dev bir şölen için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarların, "Göztepe maçını Türk Telekom Stadı'nda izleyelim" yönünde sosyal medya üzerinden kulübe yaptıkları talep ile ilgili olarak sorulan soruya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Biz göreve geldiğimizden bu yana taraftarların tüm taleplerini gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel medyadan izliyoruz. Taraftarların bu haklı taleplerine devamlı yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de ilk defa olacak şekilde dev bir şölen için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerekli altyapı hazırlıklarımızı yaptık. İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduk. Kurul, ülkemizin sıkıntılı günlerinde, halkımızın bu güzel şölenine izin verecektir diye umuyorum. Cumartesi taraftarımızın buradan vereceği sinerji ve yürek İzmir'deki stadın içine kadar yansıyacak diye düşünüyorum."

"UEFA'nın Türk futboluna ve Galatasaray'a karşı bir tavrı yok"

Yönetimi devraldıktan sonra UEFA ile ilk görüşmelerinde ciddi bir sunum yaptıklarını belirten Cengiz, "UEFA bizden 3 şey istedi. Açıklık, samimiyet, doğru söyleme. Hepsini sunumda ve sonrasında yerine getirdik. UEFA ile perşembe günü randevumuz var. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Sayın Bakanla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ardından perşembe günü de UEFA heyetimizle Cenevre'ye gideceğiz. Daha önce aldığımız 1+1 yıllık cezamızı çektik. UEFA'nın Türk futboluna ve Galatasaray'a karşı bir tavrı yok. Bizi sürekli izliyorlar. Çok çalıştık. Bütün bilgileri güncelledik çünkü geçmişten gelen mali sözlerin tutulamaması durumu var. Biz bu sözlerin gelecek için realize edilebileceğinin taahhüdünü UEFA'ya verdik." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün birçok sorununun bulunduğunu, bu yüzden de şu an başkanlık seçimini fazla düşünemediğini aktaran Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana uyku uyutmayan bir sürü olay var. Seçimi düşünemiyorum. Seçim günlük ajandamda 3. veya 4. sırada. En az çalıştığım konu. Mali sorunları, şampiyonluk yürüyüşünü ve takımın gereksinimlerini düşünüyorum. Sermaye Piyasası Kurulu olayı 1 ayımı aldı. O olay kulübe çok ciddi gelir sağladı. Üç aylık dönemde 340 milyon lira gelir elde ettik ve toplam 330 milyon lira harcama yaptık. Eğer 3,5 aylık bir şirket olsaydık 12 milyon liraya yakın gelirimiz var. Ama öyle değiliz. Geçmişin yüküyle geliyoruz ve geleceğin iyilikleriyle devam edeceğiz. UEFA'dan sağlıklı bir telefon aldım. Bu telefon moral işareti. Medyada ceza alacağımız şeklinde sürekli birtakım temennilerde bulunuluyor. UEFA bize tabii ki önlemler getirecek. Açık konuşalım tüm Türk kulüplerinin durumu iyi değil. Tencere dibin kara seninki benden kara misali. Bu açık. Bu nedenle tüm Türk kulüplerine toleransla yaklaşılmasını istedik. Garantilerimizi UEFA'ya verdik. İnşallah perşembe günü de resmi ve net bilgilerle kamuoyunu bilgilendireceğiz."

"Çorbayı pişiren ve ortaya getiren mevcut teknik heyettir"

Mustafa Cengiz, sezon ortasında göreve gelen Fatih Terim'in takıma çok önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Igor Tudor zamanında Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı toplam 1 puan aldıklarını hatırlatan Cengiz, "Fatih Terim göreve geldikten sonra bu takımlara karşı 10 puan aldık. Bu aradaki farkı gösteriyor. Tudor bizi mahkemeye verse de ona da saygınlığımı yitirmedim. Onun da çorbada tuzu var. İşler iyi gidince herkes sahiplenir. Başarısızlık ise her zaman sürgün gibi yalnızdır. Başarıya çok insanın sahip çıkması iyi bir şey. Burada un, şeker ve su var. Helvayı belki herkes yapabilir. Ama çorbayı pişiren ve ortaya getiren mevcut teknik heyettir. Yiğidi öldür hakkını yeme ama yiğit burada sevgili hocamız Fatih Terim'dir. Yönetim demiyorum. Bize nasip oldu sadece. Bizim görevimiz dümeni tutmak. Küreği çekenler ve güç harcayanlar ise futbolcular ve teknik heyet." şeklinde konuştu.

"Bütün borçları temizlemeye ve disipline oturtmaya çalıştım"

Mustafa Cengiz, göreve geldikten sonra bütün borçları temizlemeye ve disipline oturtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kulübün son mali genel kurulunda durumu üyelere anlattıklarını ifade eden Cengiz, "Çok samimi ifade edeyim. Eski yönetimler şunu, bunu yaptı demekten sıkıldım. Önceki yönetimlerin hepsi iyi niyetli. Alınmasınlar ama maalesef sorunlar birikti, ötelendi ve belli vadelere yayıldı. Ardından önümüze geldi. Önümde iki şık vardı. Ben de sorunları öteleyip çekilebilirdim. Ama bunu yapmadım. Başkan seçildikten sonra bütün borçları temizlemeye ve disipline oturtmaya çalıştım. Yeniden yapılandırmaya girdim. Birçok şey yaptık. Anlatma gereğim yok. Eğer bu camiaya layıksam beni başkan olarak devam ettirirler. Eğer genetik kodlarımızda vefa varsa devam ederiz. Yoksa da çekiliriz. Bundan beis duymayız. Siyasi parti ya da şirket değiliz. Manevi tatmine yönelik bir hizmetin içindeyiz. Burada hizmet ve eziyet var ama bu manen tatmin eden bir yorgunluk. Birilerinin yaptıklarınızı onaylaması sizi mutlu ediyor. Ama başarısız olduğumda çekilmem istenirse de istenmediğim yerde bir saniye durmam." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüz milyonlarca euroyu 4-5 yılda har vurup harman savurmayacağız"

Transfer döneminde çok dikkatli davranacaklarını belirten Mustafa Cengiz, "Yüz milyonlarca euroyu 4-5 yılda har vurup harman savurmayacağız. Onun garantisini verebilirim. Sevgili hocamızla transfer döneminde nokta atışlar yapmaya çalışacağız. Galatasaray'ı gelecek yıllar için mali yüklerin altında bırakıp çekip gitmeyeceğiz. En azından maksimum 2-3 yılda Galatasaray'ı başa baş noktasına getireceğiz. Galatasaray'ı Avrupa'nın en ileri kulüplerinin mali durumuna getirme savaşına da devam edeceğiz. Mali açıdan disiplini sağlayacağız. İsrafı mutlaka önleyeceğiz, ana hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Üst üste seyirci rekorları kırıldı"

Karşılaşmalara büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkürlerini ileten Mustafa Cengiz, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilmemesine rağmen seyirci rekorları kırıldığını ifade etti.

Galatasaray'ın genel olarak Türkiye rekorlarına imza attığını aktaran Galatasaray Kulübü Başkanı, "2013-2014 yılları, Galatasaray'ın seyirci sayısında zirve yaptığı yıllar. Ortalama 38-40 bin. Bu da Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğimiz Ünal Aysal dönemi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde olmamasına rağmen ikinci yarıdaki rakamlarında bunu yakaladı. Yeni yönetim, teknik direktör ve ambiyansla seyirci ortalaması 40 bine doğru geldi. Evkur Yeni Malatyaspor maçında seyircisi sayısı 47 bin. Uzun yıllar sonra Beşiktaş maçıyla ortalama 50 bine yakın oldu. Medipol Başakşehir maçında da öyle. Üst üste seyirci rekorları kırıldı." yorumunu yaptı.

Cengiz, maçlarda elde edilen bilet gelirlerinin temlikli olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş maçında sadece biletlerden elde edilen gelir 4 milyon lira. Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2,5 milyon liraydı ancak bu paralar bize gelmedi. Bu paralar temlikli, olduğu gibi gitti. Beş kuruşu bize gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Nagatomo, çok özel karakter sahibi bir futbolcu"

Inter'den devre arasında kiralanan 31 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo'yu değerlendiren Cengiz, "Çok özel karakter sahibi bir futbolcu. Tam samuray ruhuna sahip bir oyuncu. Sipahi, yeniçeri gibi." dedi.

Japonya Futbol Federasyonundan ve milli takım teknik direktöründen Nagatomo için kendilerine teşekkür mesajları geldiğini paylaşan Cengiz, "Ekonomi Bakanımız Japonya'ya gittiğinde forma taleplerine yetişmesi için elçilik üzerinden yüzlerce forma gönderdik. Galatasaray'ın her maçından sonra Japon televizyonlarında Nagatomo rüzgarı esiyor." diye konuştu.

"Teknokent Projesi Türkiye'de ilk"

Taraftarları birleştirecek iki ana projelerinin olduğunu anlatan Mustafa Cengiz, bilet satışının dışında 30 milyon liraya yakın loca ve kombine satışı yaptıklarını söyledi.

Sürekli başarının sağlam bir fiziki ve oyuncu altyapısından geçtiğini anlatan Cengiz, Teknokent Projesi'yle ilgili şunları kaydetti:

"Devletimiz çağı yakalamak için birtakım adımlar attı. Bu adımlardan bir tanesi teknolojik olarak şirketleri ve gençleri desteklemek ve etkilemek. Bizim spor salonu projemiz var. Sadece basketbol maçlarına vermek istemiyoruz. Basketbolda bütün Avrupa maçlarını oynasanız toplam 38 maç yapıyor. Gerisi bomboş kalacak. Salonun yaşatma gideri yıllık 2,5-3 milyon lira. Bunu önlemek için biz Teknokent Projesi'ni geliştirdik. Bunu Türkiye'de ilk kez Galatasaray yapacak. Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Üniversitelerimizle Teknokent'i oluşturacağız. Bu projeyle yıllık minimum 3 milyon dolar bekliyoruz."

Cengiz, ikinci ana projelerinin Sancaktepe'de olduğunu dile getirerek, "Burada daha önce diğer takımlarımızın da değerlendirdiği dev bir arazi bulduk. Ulaşımı çok rahat. Sürecin hızlanması için hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını hem de Maliye Bakanlığını ziyaret ettim. Sporcu üretemiyoruz. Devşirme sporcularla olmuyor. Sağlıklı altyapıyla, sağlıklı olimpik kuşaklar yetiştirmek durumundayız. Kaybettiğimiz Riva bin 200 dönüm, Sancaktepe Projesi bizim en önemli yatırımımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yorgunluğumun en büyük nedeni mali durumu çözmeye çalışmam"

Galatasaray Kulübünün tüzük gereği konsolide raporu yayınladığını aktaran Cengiz, "Gerek divan gerek mali kurulda konsolide hesabı dökeriz. Ben genel yapıyı bilirim. Dilim yettiğince de yol göstermeye çalışırım. Nazım hesaplar vardır. Ben bunlara hızlı girdim. Üstümdeki yorgunluğumun en büyük nedeni mali durumu çözmeye çalışmam. Her tarafı buğuyla kaplı bir arabanın içindeydik. Buğularımızı temizledik, etrafımızı gördük, aydınlandık, şu anda 3 yıl sonunda ne olacağımızı görüyoruz." şeklinde konuştu.

Cengiz, kısa vadede toplam 200-250 milyon lira ödemeleri gerektiğini ve bunu nasıl yapacağını bildiğini ifade ederek, "Ancak hiç ummadığımız şeyler de çıkıyor. Bir yerden mail geliyor. Fatura yollamışlar, 650 bin euro para istiyor. Ekstra 50-60 bin euro ceza istiyor. Yani yaklaşık 4 milyon lira. Bir profesör ömür boyu çalışsa elde edemez bu parayı. Bunlar aniden çıkıyor karşımıza. Özellikle menajerler bize hücum etmiş durumda. Devamlı ihtar, ihbar ve hacizle karşı karşıyayız. Bir şey diyemiyoruz. Böyle bir hücum yok. Sermaye artırımını duydular sanırım. Zaten biz menajer ücretlerinde yüzde 10 fazla ödüyoruz. Onları suçlamıyorum, herhangi menajere bir tavrım yok. Onlar işini yapıyor ama sen de yönetici olarak uyanık olup Galatasaray'ın haklarını savun." diye görüş belirtti.

Albayrak veya Terim'e de başkanlık yakışır

Abdürrahim Albayrak'ın kendisi ve camia için çok büyük şans olduğunu dile getiren Cengiz, "Abdürrahim Bey'e başkanlık yakışır mı, bence yakışır. Fatih hocama yakışır mı, yakışır. Ben hiçbir beis duymam. Ben hizmet ediyorum. Oturup protokolde heykel gibi maç izliyorum. Ben de sizin gibi izlemek istiyorum. Küfürsüz tepkimi dile getirmek istiyorum ama getiremiyorum. Abdürrahim Bey bütün bu konularda müthiş. Karakter olarak da çok kaliteli biri." dedi.

"Demek ki biz başarılı bir şeyler yaptık"

Seçimde kendisiyle beraber 4 başkan adayının olduğunu belirten Cengiz, "Seçimde aday sayısının artması pastanın iyi ve büyük olduğunu, adayların azalması ise orada terslik olduğunu gösterir. Bu bağlamda ben kendime ve ekibimize pay çıkartıyorum. Demek ki biz başarılı bir şeyler yaptık. Bunun işaretleri görüldü ki aday sayısı arttı. Önümüzdeki 3-4 gün çok önemli, şampiyonluk yürüyüşümüz var. Seçimlerin adil, dürüst ve futbol takımı başta olmak üzere Galatasaray'a zarar vermeden geçmesini diliyor, yarışanların hepsine candan başarılar diliyorum." diye konuştu.

Erkek basketbol takımı

Mustafa Cengiz, amatör branşlarla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Galatasaray, basketbolu ve voleybolu Türkiye'ye getiren ilklerin takımı. Basketbol profesyonelleşti. Galatasaray amatör ruhla bu profesyonelleşmeye yetişemedi. Basketbol, futbol gibi değil, takımı kurduğunuzda netice bellidir. Galatasaray bu profesyonelleşmeyle hep açık verdi. Hemen hemen tüm basketbolcularımızın serbest kalma hakkı bulunuyor. Transfer yasağı da var. Erkek basketbolda 20 milyon lira açık var. Çok ciddi bir rakam. Yeni takım kurmaya kalkarsanız da o paralar gerek. Bu bir tercih meselesi. Bu konuda sponsorlar aramak zorundayız."

Kaynak: AA