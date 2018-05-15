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"Başarıyı getiren Fatih Terim'dir"

Galatasaray Başkanı Cengiz, Fatih Terim'in takıma çok önemli bir katkı sağladığını belirtti. Tudor zamanında 4 büyük takımdan 1 puan aldıklarını hatırlatan Cengiz, "Terim göreve geldikten sonra bu takımlara karşı 10 puan aldık" dedi.
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