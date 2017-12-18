Galatasaray seçime gidiyor

18 Aralık 2017

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.



13 Ocak 2018'de veya yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018'de, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.



Ayrıca başkan Dursun Özbek'in, yarın saat 13:00'te Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapılacağı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Yönetim ve başkanı yıpratmak için saldırılar oluyor. Bunların son bulması lazım." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün, Teknik Direktör Tudor ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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