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Galatasaray'a Kasımpaşa darbesi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a Kasımpaşa darbesi
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Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ında karşılaştı. 

Geçen hafta Başakşehir'den liderliği devralan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenildi. 

Galatasaray bu mağlubiyetle 44 puanda kalarak liderliği yeniden Başakşehir'e bıraktı. Kasımpaşa ise 29 puanla ligde 9'uncu durumda.

Kasımpaşa'nın gollerini 45+2'de penaltıdan Diagne ile 80. dakikada Koita atarken, Galatasaray'ın tek golünü 37. dakikada Rodrigues kaydetti. 

Başakşehir'den tek golle 3 puanBaşakşehir'den tek golle 3 puan

Son dakika KASIMPAŞA galatasaray

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