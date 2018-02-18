Galatasaray'a Kasımpaşa darbesi
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ında karşılaştı.
Geçen hafta Başakşehir'den liderliği devralan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenildi.
Galatasaray bu mağlubiyetle 44 puanda kalarak liderliği yeniden Başakşehir'e bıraktı. Kasımpaşa ise 29 puanla ligde 9'uncu durumda.
Kasımpaşa'nın gollerini 45+2'de penaltıdan Diagne ile 80. dakikada Koita atarken, Galatasaray'ın tek golünü 37. dakikada Rodrigues kaydetti.