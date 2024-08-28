Galatasaray'da 'acil' toplantı kararı! İstifalar gelebilir
Galatasaray Yönetimi'nin bu akşam saat 18.00'da acil toplantı kararı aldığı iddia edildi. Young Boy'a yenilerek şampiyonalar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Yönetim Kurulu'nda istifaların gelebileceği öne sürülüyor.
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UEFA şampiyonalar Ligi’ne İsviçre ekibi Young Boys’a yenilerek veda eden Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor... Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00’de ‘acil’ koduyla toplantı kararı aldı.
Haberde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce’nin istifasınını akşamki toplantıdaki sözlü olarak açıklayacağı iddiası yer aldı. Ayrıda yönetim kurulundaki üç ismin daha istifa etmeyi düşündüğü öne sürüldü.