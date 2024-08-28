19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Sparta Prag'ın "Mr. Bean"li paylaşımı gündem oldu

Bu sezon yeni turnuva sistemi ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son katılımcıları dün oynanan maçların ardından belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Young Boys karşısında evinde 1-0 ve deplasmanda 3-2 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ederken rakiplerine üstün gelen Sparta Prag, ve Salzburg turnuvaya adını yazdırmayı başardı.

19 yıldır turnuvanın özlemiyle yanıp tutuşan Sparta Prag, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile gündem oldu.

İngiliz komedi klasiği "Mr. Bean"in uçağa biniş görüntülerinin yer aldığı videoda, Galatasaray ve turnuvaya veda eden birçok takım ve turnuvanın müdavimleri Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona gibi takımların temsil edildiği göndermeler yer alıyor.

Videoda bir hostesin Sparta Prag'ı ifade eden "Mr. Bean"i, UEFA Avrupa Ligi'nin temsil edildiği "ekonomi sınıfı" yerine Şampiyonlar Ligi'ni olduğu belirtilen "birinci sınıf" uçak bölümüne yönlendirdiği görülüyor.