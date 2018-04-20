Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "geçmiş olsun" mesajı

20 Nisan 2018

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan maçta başına isabet eden yabancı cisim sonucu yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz, son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir. Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Olaylı kupa derbisinin ardından gözler TFF'de

Kaynak: AA