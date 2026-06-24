Gazi Koşusu bu hafta mı? 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi jokeyler ve atlar yarışacak?
Türk atçılığının derbisi 100. yılında... 2400 metre çim pistte gerçekleşecek yarış için heyecan her geçen gün katlanıyor. Yarışseverler bu koşuyu beklerken "100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Gazi Koşusu'nun bu yıl 100'üncüsü düzenleniyor. Her yıl Gazi Mustafa Kemal'in anısına düzenlenen bu anlamlı yarışta bu sene birincilik ikramiyesi 50 milyon TL... İşte detaylar...
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu yıl, 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek. Yarış Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.
Asıl atlar
AIMUS LIBERATUS
ALMIGHTY ESPRIT
ANSHBA
BALLAD KING
BAY NALÇAKAN
BRANDO
ERSELE BEYİ
GOLDRAKHAN
JAZZ RUNNER
JOYFUL FOREVER
KRALIN DANSI
MANDRAKE
MASSIMO SUPREMO
METAL HEART
MUCHO BUENO
RABOVO
SILENT TREATMENT
THE REAL ONE
UPAMECANO
WHIZBANG
JAEHAERA
NEURO MATH
Yedek atlar
SUPER TOMO
FALCONNIDAE
SHADOW SOLDIER
RAND AL THOR
BİZON