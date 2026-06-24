Gazi Koşusu bu hafta mı? 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi jokeyler ve atlar yarışacak?

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Gazi Koşusu'nun bu yıl 100'üncüsü düzenleniyor. Her yıl Gazi Mustafa Kemal'in anısına düzenlenen bu anlamlı yarışta bu sene birincilik ikramiyesi 50 milyon TL... İşte detaylar...

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu yıl, 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek. Yarış Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.

Asıl atlar

AIMUS LIBERATUS

ALMIGHTY ESPRIT

ANSHBA

BALLAD KING

BAY NALÇAKAN

BRANDO

ERSELE BEYİ

GOLDRAKHAN

JAZZ RUNNER

JOYFUL FOREVER

KRALIN DANSI

MANDRAKE

MASSIMO SUPREMO

METAL HEART

MUCHO BUENO

RABOVO

SILENT TREATMENT

THE REAL ONE

UPAMECANO

WHIZBANG

JAEHAERA

NEURO MATH

Yedek atlar

SUPER TOMO

FALCONNIDAE

SHADOW SOLDIER

RAND AL THOR

BİZON