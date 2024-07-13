Golf severler için İsviçre’de 5 önemli saha

İsviçre, göz alıcı doğal güzellikleri ve zarif yaşam tarzıyla tanınan bir ülke olmasının yanı sıra, dünya çapında golf tutkunlarının da favori rotalarından biri. Alp dağlarının eteğinde, doğanın kucağında eşsiz manzarası eşliğinde, yeşilin her tonunu barındıran golf sahaları, hem profesyonel oyunculara hem de amatörlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en eski sporlarından olan golf, sağlıklı bir beden ve pratik zeka gerektirdiği kadar centilmenliği de ön ilke edinen bir spor olarak öne çıkıyor. Oyunda sportmenlik ödüllendirilirken, oyuncuların sahaya ve diğer oyunculara gösterdiği saygı da büyük önem taşıyor. Golf, bu özellikleriyle sadece bir spor olarak değil, aynı zamanda sportmenlik ve saygının birer sembolü olarak da sevilen bir spor.

Andermatt, İsviçre Alplerinde bir golf vadisi köyü

Andermatt, Alpler’in çevreleyerek koruduğu, gözlerden saklanan bir dağ köyü. Kışın karlarla kaplı dağları, yazın ise rengarenk çiçek florasıyla bu cennet köy, ziyaretçilerine dört mevsimin farklı tatlarını eşsiz bir Alpin manzarasıyla sunuyor. Şehirden kaçmak ve “Carpe Diem” sözünü dolu dolu yaşamak isteyenler için ideal olan Andermatt, temiz havası ve doğal güzelliklerinin arasında yazın golf oynama fırsatı da sunuyor.

Dört mevsim için elverişli sahalar

İsviçre Konfederasyonu’nun üç kurucu kantonundan biri olan Uri’nin sınırları içerisinde yer alan Andermatt, yaklaşık 1500 kişilik nüfusa sahip. Halkın yerel dili, Romalıların akınlarından etkilenerek gelişen Romansça. Urseren Vadisi’nde yer alan bu köy, Rhein, Rhône, Reuss ve Ticino gibi önemli nehirlerin kaynak noktalarına ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın su rezervlerinin önemli bir bölümünü barındıran bu bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Andermatt, kış ve yaz sporları için adeta bir cennet. Kayak, snowboard, kar yürüyüşü, buz pateni, golf ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler burada en profesyonel şekilde sunuluyor. Bisiklet severler için de mevsimsel engelleri yenmek mümkün. Kalın tekerlekli bisikletlerle Alpler’in paralelinde pedal basarak, özellikle bölgenin en küçük belediyesi olan Realp’a doğru bir rota izlenebilir.

Golf turizminde önemli bir bölge

Andermatt Swiss Alps AG’ye ait alanda, 120 km kayak pisti yanı sıra 130 hektar golf sahası da bulunuyor. 18 delikli, par 72 şampiyonluk golf sahası, Alp dağları ve Reuss nehri arasında yer alıyor ve uluslararası yarışmalar için cazip bir destinasyon sunuyor. Sahanın en büyük ayrıcalığı ise yüksek-Alpin golf deneyimi sunması ve tasarımının Kurt Rossknecht tarafından yapılmış olması. Andermatt’da butik oteller, konaklama ihtiyacını karşılıyor. Ünlü mimar JeanMichel Gathy tarafından tasarlanan beş yıldızlı Chedi Andermatt, köye ve çevreye tamamen entegre olmuş lüks bir otel olarak öne çıkıyor.

Engadine Samedan, tarihi golf cenneti

İsviçre’nin en eski ve en tarihi golf sahalarından biri olan Engadine Samedan, Engadine dağlarının muhteşem manzarası eşliğinde golfçülere zorlu bir deneyim bekliyor. Sahayı çevreleyen küçük dereler ve yaşlı karaçam ağaçları ile dolu olan doğal güzelliğe sahip. Tüm bu güzelliklerinin yanı sıra Engadine Samedan’ın zorlu parkuru golfçülerin becerilerini adeta test ediyor. Oyuncuların yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan tesiste, 40 sürüş alanı, uzun bir fırsatı sunarken, kısa oyun alanı ise çimlerde ve etrafta ihtiyaç duyulan atışlar için ideal ortamı oluşturuyor.

Tarihi ve geleneksel bir golf deneyimi

Engadine Samedan, 110 yıllık geçmişiyle büyükbaba Samedan ve torunu Zuoz-Madulain arasında nesiller boyu süregelen bir mirası temsil eder. Samedan, geleneksel düzeni ve Maloja rüzgarlarından yoğun şekilde etkilenen yapısıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda su yolu ve rüzgarın bulunduğu açık, düz bir araziyle tanımlanırken, sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan Zuoz-Madulain ise Alp topografyasının gerektirdiği daha stratejik ve değişken bir golf tarzı bulunuyor. Samedan Golf Sahası, 72 par’lık, 18 delik, 6,007 metre uzunluğunda olup, CR 71.7 ve eğim 131 değerlerine sahip. Saha uzunluğu ise 1,700 metre olarak belirtiliyor. Sahada oynamak isteyen oyuncuların ulusal bir golf derneğinin üyesi olması ve check-in sırasında kendi kulüplerinin üye kartını ibraz etmeleri gerekiyor. Herhangi bir handikap kısıtlaması bulunmamakla birlikte, resmi saha iznine sahip oyuncular kabul ediliyor. Hafta sonları genellikle daha yoğun geçtiği için önceden rezervasyon yapılması öneriliyor.

Matterhorn doğanın eteklerinde keyifli bir oyun

Golf severler için tasarlanmış yenilikçi bir konsept olan 9 delikli plus golf sahası dikkat çekiyor. Sahip olduğu 18 başlangıç noktası ve 9 green ile bu özel saha, oyuncular için farklı bir deneyim veriyor. Bu konsept, oyuncuların aynı 9 delikte, farklı başlangıç noktalarından ön ve arka dokuzu oynayarak, 18 delikli bir saha gibi hissetmelerini sağlıyor. Teknik ve taktik açıdan zorlu olan bu parkur, oyunculara çeşitli stratejiler geliştirme fırsatı sunarken, Alp dağlarının eşsiz atmosferinde keyifli bir oyun deneyimi vaat ediyor. Par 36 ve 2931 metre uzunluğundaki düz arazide yer alan bu Alp “park alanı”, dört farklı parkur seçeneği ile golf tutkunlarına çeşitli alternatifler veriyor. Her seviyeden oyuncuya hitap eden bu saha, hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli oyuncular için ideal bir oyun alanı.

Avrupa’nın zirvesinde golf keyfi: Kulm Golf St. Moritz

Avrupa’nın en yüksek golf sahalarından biri olan Kulm Golf St. Moritz, Engadin dağ manzarasının ortasında konumlanıyor. 125 yıl önce ünlü mimar Mario Verdieri tarafından tasarlanan bu saha, doğal peyzajın tam anlamıyla kullanılmasını sağlıyor. Kulm Golf St. Moritz, golfçülere adeta bir doğa harikası içinde oynama imkanı bulunuyor. Kulm Hotel’in bünyesinde bulunan golf akademisi, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli golfçüler için mükemmel olanaklar bulunuyor. 16 bölmeli sürüş alanında hazır konuşlanan PGA ekibi, oyun becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Kulm Golf St. Moritz, 9 delikli golf sahası ile giderek daha popüler hale gelen bir bölge. Golfün zirvesinde, yüksekliklerde keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor. Avrupa’nın en güzel yüksek dağ vadilerinden biri olan Engadin’in manzarası eşliğinde golf oynarken 18 delikli Samedan ve/veya Zuoz sahalarında ya da isteğe bağlı olarak 9 delikli “Kulm Golf St. Moritz” sahasında da oynanabiliyor. Kulm Golf St. Moritz, doğa ile iç içe, tarihi ve modern golf deneyimini bir arada yaşamak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası.