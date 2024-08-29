Görkemli açılışın ardından Paris Paralimpik Oyunları'nda bugün...
Dün akşam Paralimpik Oyunları'nın görkemli ve renkli açılış törenine ev sahipliği yapan Paris'te bugün, milli sporcularımız 6 branşta mücadele edecek. 27 sporcunun katılacağı yarışlar, TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, dün akşam Paris'teki Concorde Meydanı'nda 65 bin seyircinin önünde gerçekleşti.
Bugün ise Paris birbirinden heyecanlı mücadelelere ev sahipliği yapıyor. Bugün milli sporcularımızın okçuluk, yüzme, tekvando, masa tenisi, badminton ve golbol kadınlar dalında yapacağı karşılaşmalarına dair detaylar şu şekilde sıralanıyor: