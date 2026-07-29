Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı! Fenerbahç'nin ilk 11'i nasıl? Asensio kadroda mı?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı eline geçiren sarı-lacivertliler, tur bileti için sahaya çıkacak.
Zabrze Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt düdük çalacak. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek.
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler de netleşti.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, Asensio, Kerem, İrfan Can, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dima, Prekop, Ismaheel.