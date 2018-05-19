Güneş: Beklentilerimizin altında kaldık

19 Mayıs 2018

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmadan ziyade genel bir değerlendirme yaptı.

Süper Lig'de 4. sırada kaldıklarına dikkati çeken Güneş, "Bu bizi üzdü. İyi bir sonuç ve sıralama bekliyorduk, bizim için beklenen sonuç bu değildi. Beklentilerimizin altında kaldık" diye konuştu.

Sonuç ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Güneş, "Deplasmandaki puan kayıpları, ilk yarıdaki puan kayıpları, şu yanlışlar, bu yanlışlar; hepsini sayabiliriz. Mazeretler eksiklerimizi ortadan kaldırmaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir bedel ödediğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğiyle ilgili açıklamada bulunan Güneş, "Bir yıl daha sözleşmem var. Gitmek için bir gayretim yok." ifadelerini kullandı.

Talisca'nın takımdan ayrılması

Şenol Güneş, son 2 sezonda Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta yer alan Anderson Talisca'nın gidişine üzüldüğünü dile getirdi.

Oyuncuların gidiş veya gelişlerine kendisinin karar vermediğini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten."

Brezilyalı oyuncunun gideceği takımın ismini vermeyen Güneş, "Cenk'e rakip olabilir" demekle yetindi.

Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta yaşanan olaylara değinen Güneş, şunları söyledi:

"Ben bir şey yapmadım ama bir olay yaşadım. 'Neyin var, ne oldu' soran yok. O maçtaki dördüncü hakem, bugün de görevliydi, 'Biz tatil ettik.' dedi. Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, kumpasçı, tiyatrocu olduk. O zaman seyirci niye ceza aldı, kulüp niye ceza aldı. Futboldaki şike sürecinde federasyon başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar, şimdi Fenerbahçe'de. Onun hastanesine gittim. Rapor bende." diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı da eleştiren Güneş, "Kafama yabancı madde geldiğini kabul ediyor, ne kadar geldiğini hesap edemiyor. O zaman yanıma gel. Soyunma odasına gel. Tansiyonum 19,5 olmuştu. Hastaneye gittim. Retinada da yırtık vardı. Onun için gittim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem hatalarının azalması için iyi niyetin olması gerektiğini anlatan Güneş, "Samimiyet, iyi niyet olmadıktan sonra VAR bile yok olur. Penaltıdan mı, oyundan mı bahsedeyim. Çok şey karıştırırsak buluruz. Bunları kabulleniyorum. Başımdan bir hadise geçti. Hiçbir suçum yok. '70 yaşında adam nasıl sürünür' diyorlar. Evet süründüm. Bu benim ayıbım değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA