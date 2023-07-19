Gurbetçiler ‘Kartal Yuvası’nın cirosunu 3 katına çıkardı

Mehtap HALICI

Futbol ekonomisi denilince akla ilk gelen şeylerden biri forma satışlarıdır… Yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları hacim olarak daha büyük bir yer kaplasa da kulüplerin mağazaları ya da satış noktalarından elde ettiği gelir hiç de yadsınamaz. İşte bu yüzden DÜNYA Gazetesi olarak “store”ları mercek altına aldık. Yazı dizimizin ilk günkü konuğu yaklaşık 20 milyon taraftarı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü…

BJK’nin lisanslı ürünlerini satan mağazalar zinciri Kartal Yuvası’nın çok büyük bir hazır müşteri kitlesi olduğunu belirten Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, bugün en çok şikâyet aldıkları konuların başında ürün fiyatlarının geldiğini söyledi. Şenol, “Ürünlerimizin kalitesinden, dizaynından ya da mağazalarımızdan şikâyet almıyoruz, sadece fiyattan alıyoruz. Herkes fiyatlardan yakınıyor” dedi.

Avrupa’yla kıyaslandığında Adidas formayı 49 euroya sattıklarını ifade eden Şenol, Avrupa’nın belki de en ucuzu olduklarını söyledi. Ülkedeki devalüasyon, enflasyon gibi ekonomik koşullar nedeniyle net bir strateji ortaya koyamadıklarından yakınan Umut Şenol, Türkiye’nin değişen satın alma gücünün orta direği zayıflattığını ifade etti. Bu durumun kendilerini yeni çözümler üretmeye ittiğini ve etkilediğini söyleyen Şenol, bu durumun ciro paylarını değiştirdiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: “Herhalde gurbetçilerin bizde yaptığı ciro bugün, 3-4 yıl öncesinin 2-3 katıdır diye düşünüyorum.

Tahminen söylüyorum, en az iki katıdır ve belki daha fazladır. Tabii müşteri yapımız da değişiyor. Profil değişiyor. Bu işin diğer perakende şirketlerinde olduğu gibi sabit bir stratejisi olması zor ama burada en önemli şey çok iyi tahmin yapabilmek ve o tahmini stoku iyi yönetip, doğru zamanda getirip, önümüzdeki sezonun sonuna kadar tüketmek. Çünkü sezonda stoku bitirmek iyi performans demek.”

Ürün gruplarını değiştirmeye başladı

Taraftar markası olduklarına vurgu yapan Kartal Yuvası Genel Müdürü Aydın Sun, diğer takımlara bakıldığında pozitif bir avantajları olduğuna dikkat çekti. “Dünyanın en çok satan siyah ve beyaz iki rengi takımın doğal renkleri” dedi. Son 2 yılda bazı şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Sun, “Taraftar markasıyız fakat bunun dışında da 20 milyon taraftara hitap edebilecek taraftar ürünü dışında da farklı ürün grupları yaratmaya çalışıyoruz ki pastayı büyütelim.

Bunun için son 2 senede ürün gruplarımızı değiştirmeye başladık. Klasik Beşiktaş logosunun olduğu bir grubumuz var. Bu zaten bir taraftar koleksiyonu yani her sene karşılığı olan bir grup. Fakat bunun dışında insanların günlük hayatlarında da giyebilecekleri ürünler de koleksiyonlarımıza sokmaya başladık” diye konuştu. Pandemiden sonra insanlarda fitness algısının inanılmaz yükseldiğine işaret eden Sun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürün gamımızı genişletmeye çalışıyoruz.

Ürün gamını genişletirken bir yandan da fiyatlar yükseliyor ne yazık ki. Doğal ekonomik konjonktür nedeniyle ama insanlar bu parayı veriyorlarken gerçekten doğru ve kaliteli ürünlere bu parayı versinler istiyoruz. O yüzden kalite algımızı da daha yukarı taşımaya başladık. Kalitemizi yüksek tutalım, insanların seveceği ürünler yaratalım ama diğer taraftan da taraftar DNA’sından kopmayalım amacındayız. Çünkü ana işimiz o.”

Kadın taraftarların cirosunu yüzde 10’un üzerine çıkarmayı amaçlıyor

Yılsonuna kadar daha fazla kadın ürünü içeren özel bir modacıyla koleksiyon çalıştıklarını anlatan Umut Şenol, “Kadın ürünlerini ve kadınların mağazaya girişlerini artırmaya çalışıyoruz” dedi. Kadın taraftarların toplam ciro içerisinde yüzde 4-5’e denk geldiğini ifade eden Şenol, bunu en azından yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hedef: 2.5 kat artışla 800 milyon TL’nin üzerinde ciro

Yeni sezonda yaklaşık 3 bin parça ürün çeşidi olduğunu söyleyen Kartal Yuvası Genel Müdürü Aydın Sun, mağazaların yıllık direkt ve indirekt 750 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Türkiye genelinde 40 ilde 65 Kartal Yuvası mağazalarının 45 tanesinin bayiler, 20 tanesinin ise kendi mağazaları olduğunu ifade eden Sun, Kartal Yuvası özelinde geçen yıl 310 milyon TL ciro yaptıklarını söyledi ve ekledi: "Bu sene ciroda 2.5 kat artışla 800 milyon TL’nin üzerine çıkmak gibi bir hedef var."

“En örgütlü, en kuvvetli güç Beşiktaş”

BJK olarak Z kuşağı gençlerin ve çocukların spora ilgisinin devam etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Umut Şenol, Beşiktaş’ın gerek taraftarları gerek dernekleri ile birlikte Türkiye’nin en kuvvetli kulübü arasında yer aldığını söyledi: “Bunu depremde de anladık. Çok çabuk mobilize olduk. Her kulübün bir taraftar, dernek örgütlenmesi var. Beşiktaş bu konuda Türkiye’nin en kuvvetli kulübü. Kedi yavrusunu aslan görürmüş. Belki bize öyle geliyor ama en örgütlüsü ve en kuvvetlisi Beşiktaş."