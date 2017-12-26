Hasan Şaş yeniden Florya'da
4. kez Galatasaray'ın başına geçen Terim'in yardımcılarının kim olacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'daki 3. döneminde de Ümit Davala ile birlikte Terim'in yardımcısı olan Hasan Şaş Florya'ya geldi. Hasan Şaş'ın, Fatih Terim ile yardımcılık konusunda görüştüğü belirtildi.
Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesinden sonra sarı kırmızılı kulüpte ciddi hareketlenmeler başladı.
Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine gelen teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarının kim olacağı merakla bekleniyor.
Bipspor'un haberine göre; Galatasaray'daki 3. döneminde de Ümit Davala ile birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olan Hasan Şaş Florya'ya geldi.
Hasan Şaş'ın, Fatih Terim ile yardımcılık konusunda görüştüğü belirtildi.