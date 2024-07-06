Hollanda sokakları kırmız-beyaz
Tüm Türkiye, bu akşam 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde oynanacak Hollanda-Türkiye maçına kilitlendi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesinde Hollanda sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı.
AA
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçı öncesinde Hollanda sokakları Türk ve Hollanda bayraklarıyla donatıldı.
Tüm türkiye'nin merakla beklediği maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.