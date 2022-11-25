Hull City, Antalya'ya geliyor

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City, Türk takımlarıyla hazırlık maçları için 27 Kasım Pazar günü Antalya’da olacak. Kulüp kafilesi takımın “Seyahat sponsoru” Corendon Airlines’in, Hull City için özel tasarladığı uçak ile Antalya’ya gelecek.

Hull City takımı ve yüzlerce taraftarı Antalya’daki hazırlık kampı için 27 Kasım 2022 Pazar günü Corendon Airlines ile Antalya’ya gelecek. Hull’den direkt olarak Antalya’ya iki uçak ile gelecek kafilede, önce 320 taraftar, ardından ise Hull City’e özel tasarlanan uçakla futbol takımı Antalya Havalimanı’na iniş yapacak.

Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Hull City, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü önce Başakşehir FK, daha sonrasında da 3 Aralık 2022 Cumartesi gününde ise Trabzonspor ile hazırlık maçına çıkacak. Antalya’da takımlarıyla buluşacak olan yüzlerce Hull City taraftarı da maçları yerinden takip edecek.

Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından hemen sonra geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan iş birliği ile birlikte, kulüp tarihinde ilk kez Türk menşeili bir marka Hull City’e sponsor olmuştu. Bu anlaşma kapsamında Corendon Airlines, Hull City takımının “Seyahat sponsoru” olurken, filosundaki bir uçağı ise Hull City renkleri ve logosuyla yeniden tasarlamıştı.

Ilıcalı taraftarlarla bir araya gelecek

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, 30 Kasım Çarşamba günü Antalya’da Hull City taraftarıyla bir soru-cevap etkinliğinde buluşacak. Tarihi iş birliği kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin yanı sıra 2 Aralık Cuma günü de Hull City takımının sponsorlarının yer aldığı özel bir davet düzenlenecek. Acun Ilıcalı ve futbolcular bu davette tüm sponsor firmalarla bir araya gelip yemek yiyecek.