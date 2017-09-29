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İpek Soylu çiftlerde yarı finalde elendi

Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rus Irina Khromacheva, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

İpek Soylu çiftlerde yarı finalde elendi
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Irina Khromacheva çifti, yarı finalde Macar Timea Babos ile Çek Andrea Hlavackova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Khromacheva, rakiplerine 2-0 (6-2, 6-3) mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İpek Soylu, geçen sene aynı turnuvada Rumen partneri Raluca Olaru ile çiftlerde şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA

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