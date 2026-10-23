İsmail Kartal istifa etti mi, gönderildi mi?
Fenerbahçe Avrupa'da aldığı sonuçlarla sıkça eleştirilirken İsmail Kartal da eleştirilerin odağında... Taraftar yoğun şekilde "İsmail Kartal istifa etti mi" sorusuna cevap arıyor. İşte son durum...
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Fenerbahçe'de Aston Villa ve Slavia Prag maçları sonrası İsmail Kartal büyük eleştiriler aldı. Stadyum'da taraftarlar Kartal'ın istifasını isterken son durum merak ediliyor.
İsmail Kartal istifa etti mi, gönderildi mi?
Hayır, İsmail Kartal Fenerbahçe'deki görevine devam ediyor.
Sosyal medyada yapılan istifa paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray derbisinde alınacak sonuca göre Kartal'ın devam edip etmeyeceği belli olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ