İşte F.Bahçe’nin tartıştığı modeli uygulayan 13 takım

Emre ERGÜL

Kulüp, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için iki modelin de hayata geçmesi zor görünse de dünyada 13 takımın kendi ülkeleri dışındaki liglerde mücadele ettiği de bir gerçek.

Türk spor camiası, 17 Mart’ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olayların ardından tek gündemle yatıp kalkıyor: “Sarı lacivertliler, Süper Lig’e devam edecek mi?” Kendilerine çifte standart uygulandığını düşünen F.Bahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı aksiyon kararı almak üzere 2 Nisan’da olağanüstü kongre yapıyor.

Ana gündem de “Süper Lig’den çekilmek dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi…” Kural net: Bir takım, iki maça çıkmazsa, bir alt lige düşer. (Son örnek: 2018 yılında TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kayseri Erciyes, bir sezonda iki maça çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.) Ancak bir takım, TFF’ye “ligden çekilme” dilekçesi verirse, organizasyondan çıkar ve bir daha girmek isterse, en alttan amatör kümeden başlar. F.Bahçe kulübü, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket.

O nedenle alt lige düşmek ya da tamamen çekilmenin bedeli milyonlarca lira olacaktır. O yüzden de spor kamuoyunda “Kongre üyeleri ‘Düşelim’ oyu kullanır. Bu yönde yetki almış olan Başkan Ali Koç da bunu gerçekleştirmez ancak TFF’ye karşı koz olarak kullanır” yönünde bir hava var. Ancak haftasonunda Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol’da yeni bir iddia ortaya atıldı: “F.Bahçe, yurtdışında bir takım arıyor.

O takımı satın alıp, ismini değiştirip, o ligde mücadele edecek.” İddia özünde fantastik gibi görünse, F.Bahçe’nin borsada işlem gören bir şirket olmasından ötürü gerçekleşmesi zor da olsa, şu an dünyada 13 futbol takımının çeşitli nedenlerden dolayı bulunduğu ülkelerin değil, başka ülkelerin liglerinde oynadığını biliyor muydunuz? Evet, 13 takım F.Bahçe’nin tartıştığı “başka ülkelerin liglerinde oynama” modelini uyguluyor.

1-Swansea City AFC (Galler-İngiltere): Modelin en bilinen örneği. 1912’de Galler’in güneyindeki Swansea kentinde kuruldu. 1920’de English Football League’e (EFL) katıldı. 2011-12 sezonunda futbolun beşiği İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e çıktı. Bu yıl, bir alt lig olan Championship’te oynuyor.

2-AS Monaco FC (Monako – Fransa): Bir diğer bilinen örnek… 1924’te Monako Prensliği’nde kuruldu. 1933’te Fransa Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Fransa liglerinde top koştu. 2013-14 sezonundan bu yana ülkenin en üst futbol ligi Ligue 1’de mücadele etmektedir.

3-FC Andorra: (Andorra – İspanya): Andorra, Fransa ile İspanya arasında yer alan bir mikro devlet. FC Andorra da bu ülkede 1942’de kurulan bir futbol takımı. Katalan Futbol Federasyonu’na gönüllü olarak başvuran takım, 1948 yılında “İspanyol liglerinde oynayabilir” izni aldı. Takım şu anda İspanyol lig sisteminin ikinci aşaması olan Segunda Division’da mücadele ediyor.

4-Berwick Rangers (İngiltere – İskoçya): İngiliz takım, İskoçya sınırındaki Berwick-upon-Tweed kentinde 1881 yılında kuruldu. 1905’te İskoç Futbol Federasyonu'na üye oldu.

5-Tweedmouth Rangers (İngiltere – İskoçya): İskoçya sınırına kurulu bir başka İngiliz takımı olan Tweedmouth Rangers da Doğu İskoçya Futbol Ligi'nde oynuyor.

6-The New Saints (İngiltere – Galler): En ilginç örnek… Bu takım bir değil, birbirine sadece 12 kilometre uzaklıktaki iki şehri temsil ediyor: Galler'in Powys bölgesinin Llansanffraid-ymMechain şehrini ve İngiltere'nin Shropshire bölgesinin Oswestry şehri... İngiliz kulüp, 11 kez rekor kazandıkları Galler Championship Ligi'nde oynuyor.

7-Derry City (Kuzey İrlanda – İrlanda Cumhuriyeti): Merkezi Derry’de olan kulüp, başlangıçta Kuzey İrlanda’nın yerel ligi olan İrlanda Ligi’inde oynuyordu. Ancak bölgedeki güvenlik endişelerinden ötürü 1972'de ligden çekildi. 13 yıl sonra, 1985’te, İrlanda Cumhuriyeti’ndeki Birinci Lig’e katıldı. Küme düştükleri 2009 yılına kadar burada oynadı. (İrlanda Cumhuriyeti, İrlanda adasının 6’da 5’ini kapsayan; Kuzey İrlanda ise adanın yüzde 17’sine yayılan iki ayrı bölge.)

8-Wellington Phoenix (Yeni Zelanda – Avustralya): Yeni Zelanda merkezli kulüp, 2007- 08 sezonunda Avustralya A Ligi'ne, düşük seyirci sayısı, zayıf saha performansı ve yerel olarak geliştirilmiş oyuncuların eksikliği nedeniyle 2007'nin başlarında feshedilen New Zealand Knights FC'nin yerine girdi.

9-DPMM FC (Brunei – Singapur) Duli Pengiran Muda Mahkota Futbol Kulübü… Ya da kısaca DPMM… 2000'li yılların başında Brunei Premier Ligi'nde mücadele ettiler, ardından 2005 ile 2009 arasında Malezya'ya taşındılar. Şu anda da kulüp Singapur'un S. Ligi'nde mücadele ediyor.

10-Lemnands IF (Finlandiya – İsveç): Aland Adaları'nda bulunan bu Finlandiya kulübü, İsveç Futbol Ligi 7'de mücadele ediyor.

11-Union Esportiva de Bossost (İspanya – Fransa): Takımın merkezi, Kuzey İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Aran Vadisi… Onların Fransa’da mücadele etmelerinin nedeni ise hava koşulları! Kışın yaşanan yoğun kar yağışından dolayı, takım İspanya yerine Fransa’daki deplasmanlara gitmeyi tercih ettiği için ülkelerinin dışında oynuyor.

12-FC Busingen (Almanya – İsviçre): Başka bir ülkede oynayan tek Alman kulübü... Almanya'nın bir parçası olan ancak tamamen İsviçre ile çevrili bir toprak parçası olan Busingen'in dış bölgesinde bulunan kulüp, İsviçre Ligi sisteminde yarışıyor.

13-Sheriff Tiraspol (Transdinyester – Moldova): 1990'ların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, onu oluşturan cumhuriyetler kendilerini bağımsız ilan ettiler. Moldova da bunlardan biriydi ancak kararı herkes memnuniyetle karşılamadı. Dinyester Nehri'nin ötesindeki Transdinyester, feshedilmiş Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak kalmaya karar verdi. Ancak şehrin iki büyük kulübü olan Şerif ve Tiraspol, (yalnızca Rusya tarafından tanınan) küçük ülkede bir lig kurmanın imkansızlığı nedeniyle Moldova'da oynuyor. (Transdinyester, Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden De facto bir bölge).

Basketteki örneği de Toronto Rapters

Toronto merkezli Kanadalı basket takımı… ABD Ulusal Basketbol Ligi NBA’in Kanada’ya açılmasının bir parçası olarak Vancouver Grizzlies ile beraber 1995’te kuruldu. Grizzliers, 2001’de ABD’nin Tennessee eyaletine taşınınca, Raptors NBA’in tek Kanadalı takımı olmuştur.