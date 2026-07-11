İsviçre Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor. Fransa ve İspanya biletini aldı. Sıradaki karşılaşmalardan biri de Arjantin ile İsviçre arasından oynanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "İsviçre Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürerken Arjantin ile İsviçre yarı final için sahaya çıkıyor. Messi'nin yıldızlaştığı turnuvada kimin turu geçeceği merak ediliyor. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler mücadele bilgilerini araştırıyor.
İsviçre Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre Arjantin maçı 12 Temmuz Pazar günü saat 04.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Lautaro Martinez, Messi.
İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo.