Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de!

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine onbinlerce taraftar kuruldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, imzadan önce sahaya kurulan sahnede konuşma yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başladı, Ali Koç, bugünün kulüp adına çok önemli ve kıymetli olduğunu belirterek "Tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte, beraber adım atıyoruz" dedi.

'En iyi ilk 5 en hocadan bir tanesi'

Koç şöyle devam etti: "Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum Sayın Mourinho'ya. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil kesinlikle en iyi ilk 5 en hocadan bir tanesi. Şu an huzurlarınızda Fenerbahçe'nin geleceği için, Fenerbahçemizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü unvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası kulvarlarda 27 kez kupa kazanmış, şu an dünyada tek 3 UEFA kupasını kaldıran hoca olmuş ve adını dünya futboluna yazdırmış sadece başarılı değil dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır.

'Winner hoca konumunu burada da gösterecektir'

Bugün attığımız bu imza; Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin, yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir, müjdeleyicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki 'winner' hoca konumunu burada da bize gösterecektir. Sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi'nin finalinde maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçemizin daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır."

'Sizin hayalleriniz, benim hayallerim'

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho da konuşmasında şunları dile getirdi: "Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Ali Koç, 2 kadın ve 2 erkek taraftarın sahaya gelmesini talep etti. Sahaya gelen taraftarlar, Jose Mourinho'ya forma imzalattı. Daha sonra Jose Mourinho imzayı atarak resmen Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Jose Mourinho ve Ali Koç, imza töreninin ardından tek tek tribünleri gezerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.