Kaf-Sin- Kaf, ‘1912’ liraya taraftarını ortağı yapacak

14 Kasım 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR- Geçtiğimiz 1 Kasım’da 106. yaşını kutlayan Karşıyaka Spor Kulübü(KSK), 2019 yılı başı itibariyle taraftarlarını da ortak edeceği bir şirket kurmayı planlıyor. KSK taraftarları 1912 TL ile kulüplerine ortak olabilecekler.

KSK’nin bilinen bir marka olduğunu, ancak destek göremediğini vurgulayan Karşıyaka Spor Kulubü Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Kulüpler, şirket statüsü ile beraber kurumsal bir kimliğe bürünüyorlar. Yılbaşından itibaren hayata geçirmek üzere şirketleşme çalışması yapıyoruz. Karşıyakalıların sahip olup yöneteceği, gelirlerini düzenleyeceği ve artıracağı bir şirketleşme çalışmasına başladık. İsteyen her Karşıyakalı, kuruluş tarihimizden hareketle belirlediğimiz 1912 TL’yi vererek şirket ortağı olabilecek. 2019 yılı başında da 4 projeye start vereceğiz” dedi.

Taraftardan ve Karşıyakalı iş insanlarından destek bekliyoruz

Maç biletleri, store gelirleri ve reklam gibi mali organizasyonları bu şirket üzerinden yöneteceklerini söyleyen Büyükkarcı, “ Amacımız kullanamadığımız gelirleri hem çoğaltıp hem de kullanılabilir hale getirmek. Toplam 55 milyon TL borcumuz var. Futbol kulübünün ligden düşmesiyle borçlardan kurtulma gibi bir durum yok. Tüm branşlarımız bu durumdan etkileniyor. Tüm branşları kapatır ya da amatör lige düşürseniz, borç sorunu ortadan kalkabilir. Ancak belediye ve devlet omuz verse, çok rahat bu yükün altından kalkarız” diye konuştu.

Karşıyakalıların da destek olması gerektiğini dile getiren Büyükkarcı, 106. yıl kutlamalarına 8 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Ancak maçlara bin kişi geliyor. Maçın bileti 10 lira, kutlamada aldıkları havai fişeğin de bileti 10 lira. Keşke bilet alarak kulübe destek verseler. Biz Karşıyakalı iş insanlarından ve taraftarlardan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

50 yıldır Türkiye’nin en önemli basketbol takımlarından birine sahip olduklarını ifade eden Büyükkarcı, “50 yıldır aynı ligde oynayan iki basketbol takımından biri bizimkisi. Pınar Karşıyaka, Avrupa’da tanınan bir takım. Basketbolda eski günlerimize döneceğiz, ama zaman istiyor. Karşıyaka Spor Kulübü, ilçemize hem ekonomi hem tanıtım anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. Senelerdir Avrupa’da birçok takımla karşılaştı. Biz 100. galibiyet için Avrupa’da oynayacağız. Türkiye’de birçok takımın daha Avrupa’da 100. maçı yok. Bugün Avrupa’nın en iyi takımları ve en iyi menajerleri Karşıyaka’yı biliyor” dedi.

KSK için 4 proje 2019’da start alıyor

Mali disiplini sağladıktan sonra öncelikli hedeflerinin yeni spor tesisleri kurmak olduğunu ifade eden Büyükkarcı, 2019 için dört proje hazırladıklarını söyledi. Büyükkarcı, “Yılbaşından itibaren bunlara start vereceğiz. Bu seneyi denk bütçe ile kapatmaya çalışıyoruz. Karşıyaka Stadı birinci projemiz, yılbaşından sonra yeni ihaleler bekleniyor. İkinci projemiz, 100 bin kişilik bir tesis. Bunlar için devletle görüşmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Üçüncü projelerinin, KSK Selçuk Yaşar Tesisleri içine bin 600 metrekarelik bir yatakhane yapmak olduğunu söyleyen Büyükkarcı, “Mevcut yatakhanemiz büyüyen altyapımız için yetersiz kalıyor. Projelendirmesini yaptık. Tesislerin içinde kurulacak. Dördüncü projemiz de Sasalı’da 8 adet futbol sahasının sığacağı, futbol altyapı tesisi. Bu iki proje içinde belediyelerle görüşüyoruz. Kendi gücümüzle yaptığımız ve 3 milyon TL’ye malolan voleybol altyapı tesisini de bitirdik” diye konuştu.

Altyapı ilk 10 ayda yüzde 640 büyüdü

KSK’nin 9 branşta sporcu yetiştirdiğini aktaran Büyükkarcı, “ Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yelken, bowling, bilardo, motosiklet ve yüzmede sporcularımız var. Arma içinde ay-yıldız taşıma hakkına sahip olan üç kulüpten biriyiz ve armadaki ay-yıldızımız Atatürk’ün hediyesi. Olimpik branşlarda sporcu yetiştiriyoruz. Bin 800 kişilik bir spor organizasyonumuz ve 22 milli sporcumuz var. Tesislerimizde ayda 6 bin 500 porsiyon yemek çıkarıyoruz. Zor günleri atlatırsak Karşıyaka’nın önü çok açık, bunun için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz” dedi.

KSK’yi büyütmek ve marka değerini artırma noktasında altyapıya çok önem verdiklerinin altını çizen Büyükkarcı, 2018’in ilk 10 ayında altyapının yüzde 640 büyüdüğünü söyledi. Büyükkarcı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Branşlarda da ciddi büyüme var. Şu anda 3. ligde oynayan futbol takımımızın yüzde 80’ininden fazlası altyapıdan sporcularımız. Basketbolda ise, bu oran yüzde 35. Tenis ve yelken takımımızın yüzde 100’ü altyapı sporcularımız. Kız voleybol takımımız da bu oran yüzde 90.”