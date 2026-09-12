Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS maç saati ve muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'un konuğu oluyor. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi artık galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu akşamki mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar "Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor bu hafta Konyaspor deplasmanına gidiyor. Trabzonspor lig sonuncusunu yenmek isterken Konyaspor ise ilk puanlarla tanışma hedefinde... Mücadele için sabırsızlanan taraftar "Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Masuaku, Adil Demirbağ, Rayyan, Andzouana, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Gonçalves, Deniz Türüç, Mohamed
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino
Karadeniz ekibinde 4 eksik
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi kadroda yer almayacak.
51. karşılaşma
İki ekip arasındaki son 50 lig karşılaşmasında Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibi bu maçların 25’inden galibiyetle ayrılırken, rakibi 13 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 81 kez havalandırırken kalesinde 60 gol gördü.