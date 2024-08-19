Lugano-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
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Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılarıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.
Mikkel Redder'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Hollanda'dan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR olarak görev alacak.