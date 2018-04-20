Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kayserispor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı.
30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.
Medipol Başakşehir'in gollerini, 28. dakikada Visca, 66. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elia kaydederken, Kayserispor'un tek golü 54. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
Medipol Başakşehir bu galibiyetle, 62 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.
Kaynak: AA